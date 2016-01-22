​Министр обороны Франции: Уничтожено 22 тыс. боевиков ИГИЛ

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В результате операций против ИГИЛ, проводимых международными коалиционными силами в Ираке и Сирии, уничтожено 22 тыс. террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью каналу France-24.

Он отметил, что в последние дни террористы не проводят крупных наступлений. Проводимые в отношении группировки ИГИЛ успешные операции "сильно разгневали" террористов.

Отметим, что силы коалиции ведут борьбу с ИГИЛ с лета 2014 года.