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    ​Министр обороны Франции: Уничтожено 22 тыс. боевиков ИГИЛ

    Жан-Ив Ле Дриан: В последние дни террористы не проводят крупных наступлений

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В результате операций против ИГИЛ, проводимых международными коалиционными силами в Ираке и Сирии, уничтожено 22 тыс. террористов.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью каналу France-24.

    Он отметил, что в последние дни террористы не проводят крупных наступлений. Проводимые в отношении группировки ИГИЛ успешные операции "сильно разгневали" террористов.

    Отметим, что силы коалиции ведут борьбу с ИГИЛ с лета 2014 года. 

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