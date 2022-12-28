Министр обороны Франции прибыл в Киев

28 декабря министр обороны Франции Себастьен Лекорню прибыл в Киев для того, чтобы обсудить вопросы оказания военной поддержке Украине.

28 декабря министр обороны Франции Себастьен Лекорню прибыл в Киев для того, чтобы обсудить вопросы оказания военной поддержке Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, в ходе визита состоится встреча с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Помимо прочего, они обсудят поставки французского оружия в Украину.

Между тем, французские издания сообщают, что сразу после прибытия, министр отправился к Стене памяти погибших героев, чтобы почтить их память и выразить поддержку Украине.