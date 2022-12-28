О нас

Министр обороны Франции прибыл в Киев

Министр обороны Франции прибыл в Киев 28 декабря министр обороны Франции Себастьен Лекорню прибыл в Киев для того, чтобы обсудить вопросы оказания военной поддержке Украине.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 14:45
Министр обороны Франции прибыл в Киев

28 декабря министр обороны Франции Себастьен Лекорню прибыл в Киев для того, чтобы обсудить вопросы оказания военной поддержке Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, в ходе визита состоится встреча с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Помимо прочего, они обсудят поставки французского оружия в Украину.

Между тем, французские издания сообщают, что сразу после прибытия, министр отправился к Стене памяти погибших героев, чтобы почтить их память и выразить поддержку Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке French defense minister arrives in Kyiv
Версия на азербайджанском языке Fransanın müdafiə naziri Kiyevdə səfərdədir

Самое важное

Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
27 декабря 2022 г. 21:55
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi