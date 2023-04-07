Министр обороны Эстонии призывает закупать снаряды для Украины за пределами ЕС

Странам Евросоюза следует рассмотреть возможность закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы.
Как передает
По его словам, это обеспечит Киев необходимым количеством снарядов в сжатые сроки.
"Первично целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей. Но, в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют произвести снаряды, а Украине нужен миллион снарядов, то нам не следует исключать возможность их закупки за пределами Европы. Вопрос в скорости. Часть снарядов в любом случае поступит из Европы, от европейских производителей", - отметил глава эстонского оборонного ведомства.
Певкур уточнил, что для компенсации поставок неевропейских боеприпасов из фонда мира ЕС государствам объединения придется организовать отдельный тендер. По его словам, в настоящий момент организацию тендера обсуждают Франция и Германия.