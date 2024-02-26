Министр обороны Эстонии призвал ЕС передать Украине все запасы боеприпасов

Странам ЕС необходимо передать ВСУ все свои запасы.
Как сообщает Report, об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в комментарии газете Guardian.
"Главный приоритет — взять из всех запасов все, что можно, особенно боеприпасы, и отправить в Украину",- сказал в телефонном интервью Х. Певкур.
По данным газеты, Европа нацелена на увеличение оборонных мощностей, однако они не смогут заменить военную поддержку США. "Сейчас идет активное обсуждение в отношении дальнейшего усиления европейской поддержки Украины в случае выхода США из игры",- сказал источник газеты.