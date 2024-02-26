О нас

Министр обороны Эстонии призвал ЕС передать Украине все запасы боеприпасов

Министр обороны Эстонии призвал ЕС передать Украине все запасы боеприпасов Странам ЕС необходимо передать ВСУ все свои запасы.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 18:23
Министр обороны Эстонии призвал ЕС передать Украине все запасы боеприпасов

Странам ЕС необходимо передать ВСУ все свои запасы.

Как сообщает Report, об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в комментарии газете Guardian.

"Главный приоритет — взять из всех запасов все, что можно, особенно боеприпасы, и отправить в Украину",- сказал в телефонном интервью Х. Певкур.

По данным газеты, Европа нацелена на увеличение оборонных мощностей, однако они не смогут заменить военную поддержку США. "Сейчас идет активное обсуждение в отношении дальнейшего усиления европейской поддержки Украины в случае выхода США из игры",- сказал источник газеты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Estoniyanın müdafiə naziri: ABŞ Ukraynadakı müharibədən tamamilə çəkilə bilər

Экслюзивные новости

Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi