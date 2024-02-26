Министр обороны Эстонии призвал ЕС передать Украине все запасы боеприпасов

Странам ЕС необходимо передать ВСУ все свои запасы.

Странам ЕС необходимо передать ВСУ все свои запасы.

Как сообщает Report, об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в комментарии газете Guardian.

"Главный приоритет — взять из всех запасов все, что можно, особенно боеприпасы, и отправить в Украину",- сказал в телефонном интервью Х. Певкур.

По данным газеты, Европа нацелена на увеличение оборонных мощностей, однако они не смогут заменить военную поддержку США. "Сейчас идет активное обсуждение в отношении дальнейшего усиления европейской поддержки Украины в случае выхода США из игры",- сказал источник газеты.