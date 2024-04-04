Министр обороны Дании уволил командующего вооруженными силами

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен уволил командующего вооруженными силами Флемминга Лентфера и назначил генерал-майора Микаэля Хилдгорда исполняющим обязанности командующего.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен уволил командующего вооруженными силами Флемминга Лентфера и назначил генерал-майора Микаэля Хилдгорда исполняющим обязанности командующего.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минобороны королевства.

"Я потерял доверие к командующему и поэтому принял решение, что он больше не будет возглавлять вооруженные силы. Мы находимся перед историческим и необходимым укреплением обороны Дании. Это предъявляет большие требования к нашей организации и профессиональной военной экспертизе политического уровня", - приводятся слова Поульсена в пресс-релизе ведомства.

Лентфер был командующим вооруженными силами с декабря 2020 года. Хилдгорд занимал пост начальника Командования специальными операциями.