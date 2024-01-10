О нас

Министр обороны Британии заявил об отражении масштабной атаки хуситов

Министр обороны Британии заявил об отражении масштабной атаки хуситов Британский эсминец HMS Diamond вместе с кораблями США отбил самую крупную на данный момент атаку хуситов в Красном море.
Другие страны
10 января 2024 г. 13:35
Министр обороны Британии заявил об отражении масштабной атаки хуситов

Британский эсминец HMS Diamond вместе с кораблями США отбил самую крупную на данный момент атаку хуситов в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в соцсетях министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

"Эсминец уничтожил ракетами Viper и пушками несколько ударных беспилотников", - написал он.

Британский корабль перехватил семь беспилотников, уточнили источники телеканала Sky News.

Ранее в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что ВМС США и Великобритании сбили 18 беспилотников и три ракеты, выпущенные базирующимися в Йемене хуситами по южной части Красного моря.

По первоначальным оценкам, в результате атаки не было повреждено ни одного корабля, никто не пострадал.

CNN со ссылкой на представителей Пентагона сообщал о 24 сбитых ракетах и беспилотниках хуситов.

Это 26-е нападение хуситов на коммерческие судоходные пути в Красном море с 19 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK defense secretary announces repulse of 'complex' Houthi attack
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın müdafiə naziri: “Husilərin genişmiqyaslı hücumunun qarşısını almışıq”

Экслюзивные новости

Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi