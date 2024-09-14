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В Минске не видят предпосылок для разрядки конфликта между РФ и Украиной

В Минске не видят предпосылок для разрядки конфликта между РФ и Украиной У российско-украинского конфликта нет мирного решения.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 12:12
В Минске не видят предпосылок для разрядки конфликта между РФ и Украиной

В настоящее время предпосылок для урегулирования российско-украинского конфликта не наблюдаются.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV).

"К сожалению, мы не наблюдаем направлений, способствующих разрядке конфликта, и никто не проявляет инициативу для этого", - отметил Хренин.

По его словам, не исключено, что в будущем конфликт может быть завершен мирным путем, однако для этого необходимо выполнение ряда важных условий.

"Одно из ключевых условий - равенство сторон в переговорах, которое мы пока не видим. Также необходимо, чтобы переговорщики действовали независимо, но этого тоже нет. Кроме того, необходимы доверие и взаимное уважение между сторонами, чего, к сожалению, сейчас нет", - добавил он.

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