Министр обороны Аргентины: Трата 4 млрд долларов США на поднятие подлодки - безрассудство

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Выделение 4 млрд долларов США на операцию по поднятию с морского дна затонувшей год назад подводной лодки ВМС Аргентины San Juan было бы безрассудным решением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны страны Оскар Агуад.

"Если это будет действительно стоить 4 млрд долларов, это будет безрассудством. Это мое личное мнение, но потратить 4 млрд долларов в то время, как уровень бедности в Аргентине составляет 30%, безрассудно", - сказал он в эфире телеканала AmericaTV.

В то же время министр отметил, что основная проблема не в возможной стоимости операции, а в отсутствии технологий, которые позволили бы поднять субмарину с глубины 907 метров.

"Наш приоритет сейчас - понять, что произошло", - добавил О.Агуад.

Напомним, подводная лодка SanJuan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года.

Ночью 17 ноября ВМС Аргентины сообщили об обнаружении субмарины частной американской компанией OceanInfinity, которую наняло правительство Аргентины.