​Министр обороны Судана объявил о задержании президента

Министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о задержании президента страны Омара аль-Башира, передает Report со ссылкой на RT.

Соответствующее заявление было сделано в ходе телеобращения главы минобороны.

По его словам, аль-Башир "находится в безопасном месте".

В заявлении также было объявлено об отстранении аль-Башира от власти и о роспуске правительства и других органов власти.

Кроме того, Авад заявил о введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца и комендантского часа сроком на месяц, а также закрытия воздушного пространства на 24 часа.

В ближайшие два года руководить Суданом будет переходный совет, после чего в стране пройдут выборы.

Аль-Башир руководил Суданом с 1993 года.