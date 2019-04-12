Министр обороны Судана дал присягу в качестве главы Военного совета страны

Министр обороны и первый вице-президент Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф принес присягу в качестве руководителя Военного совета страны.

Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По поступившей информации, "глава Военного совета бен Ауф дал присягу главе судебной власти Судана".

Военный совет, образованный армией страны при смещении президента Омара аль-Башира, будет состоять из 12 человек. В новый орган власти войдут шесть представителей суданской армии, по два сотрудника сил безопасности и полиции, а также два представителя сил быстрого реагирования.

Военные 11 апреля отстранили от власти президента аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. Как сообщил генерал бен Ауф, в стране на три месяца вводится чрезвычайное положение.