​Министр обороны США заявил о готовности к переговорам с Ираном

Новый министр обороны США Марк Эспер, утвержденный в должности, заявил, что США не хотят дальнейшей эскалации напряженности в районе Персидского залива и готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.

"Мы не хотим быть в ситуации, когда случаются провокации, когда захватывают суда и происходит что-то подобное, и когда происходит эскалация. Мы пытаемся добиться деэскалации". Как передаёт Report, об этом заявил Эспер журналистам.

В качестве примера он привел задержание иранского танкера в Гибралтаре британскими властями и задержание британского танкера Ираном. "Это становится как око за око. И мы хотим избегать таких ситуаций", - сказал Эспер.

"Наш сигнал им (Ирану) очень ясный, что без каких-либо предварительных условий в любое время, в любом месте мы хотим с ними встретиться и поговорить о том, как мы можем вернуться к переговорам", - добавил министр.

Стенограмму общения Эспера с журналистами распространила пресс-служба Пентагона.