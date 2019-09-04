Министр обороны США разрешил потратить $3,6 млрд на строительство стены с Мексикой

Министр обороны США Марк Эспер во вторник разрешил использование $3,6 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом говорится в его письме комитету Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

Отмечается, что эти проекты реализуются в первую очередь с целью препятствовать незаконному въезду мигрантов на территорию США.

Благодаря их реализации также сократится численность персонала Министерства обороны, необходимого для защиты границы в тех местах, где будут построены новые заграждения.