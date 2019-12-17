Министр обороны США намерен прояснить вопрос авиабазы Инджирлик со своим турецким коллегой

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Министр обороны США Марк Эспер пока не может сказать, насколько серьезно власти Турции настроены на закрытие авиабазы Инджирлик для американских военных.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, он заявил, что намерен прояснить этот вопрос в разговоре со своим турецким коллегой.

"Раньше мне об этом не докладывали", - цитирует министра агентство. Он отметил, что узнал о заявлениях турецких властей из СМИ. "Так что мне нужно поговорить со своим коллегой из оборонного ведомства Турции, чтобы понять, что они действительно имеют в виду, а также насколько они серьезны", - добавил Эспер.