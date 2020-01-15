Министр обороны ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Ирак

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр прибыла с необъявленным визитом в Ирак для встречи с размещенными там немецкими военнослужащими.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге представитель министерстве обороны ФРГ.

Перед визитом в Ирак Крамп-Карренбауэр посетила Иорданию, где встретилась с немецкими военными и провела переговоры с представителями иорданских властей.

Детали визита министра не раскрываются из соображений безопасности. В министерстве отметили, что Крамп-Карренбауэр планирует встретиться "с высокопоставленными военными Ирака" для обсуждения вопросов дальнейшего присутствия бундесвера в стране и продолжения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".