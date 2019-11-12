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Министр обороны Боливии подал в отставку

​Министр обороны Боливии подал в отставку
© EPA-EFE/Martin Alipaz

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета принял решение подать в отставку, передает Report со ссылкой на ТАСС. 

"Соотечественники, сегодня... я подаю в отставку с поста министра обороны", - сказал он в видеообращении.

Савалета отметил, что "он и главнокомандующий Вооруженных сил [подавший в отставку президент Эво Моралес] никогда не отдавали приказ солдатам и морякам поднять оружие против своего народа и никогда не отдадут".

"Если теперь военные используют оружие против народа, ответственность за это будет лежать на тех, кто принял это решение", - добавил он.

Ранее командующий Вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман заявил, что военные по просьбе полиции присоединятся к обеспечению порядка на улицах.

Савалета также призвал кандидата в президенты Карлоса Месу и лидера протестов против переизбрания Моралеса Луиса Фернандо Камачо не допускать эскалации конфликта.

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