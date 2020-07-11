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Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом

Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом Вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил, что заразился коронавирусом.
Другие страны
11 июля 2020 г. 00:56
Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом

Вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил, что заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она написал в Twitter.

"Я сегодня начал изоляцию в соответствии со всеми медицинскими протоколами, после того как получил положительный результат теста на COVID-19".

В четверг стало известно, что глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо также заразился новым коронавирусом. COVID-19 обнаружился и у губернатора штата Сулия Омара Прьето.

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