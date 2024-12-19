Министр науки Польши подал в отставку

Министр науки и высшего образования Польши Дариуш Вечорек из партии "Левые" подал в отставку. Причиной стал скандал, вызванный сообщениями СМИ о недостоверных сведениях в его налоговой декларации и о раскрытии им имени анонимного источника, рассказавшего

Министр науки и высшего образования Польши Дариуш Вечорек из партии "Левые" подал в отставку.

Как передает Report, об этом заявил Вечорек на пресс-конференции в Сейме (нижней палате польского парламента), ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

Отмечается, что причиной данного решения стал скандал, вызванный сообщениями СМИ о недостоверных сведениях в его налоговой декларации и о раскрытии им имени анонимного источника, рассказавшего о нарушениях в работе одного из вузов.

"Последние недели были очень сложными из-за сообщений в СМИ и волны оскорблений в мой адрес и в адрес министерства. Я буду защищать свое доброе имя, я объясню все эти вопросы, но я не хотел бы, чтобы эти сообщения и то, что со мной произошло, каким-либо образом повлияли на развитие польской науки и работу коалиции", - добавил он.

Один из лидеров "Левых" Влодзимеж Чажастый отметил, что отставка Вечорека стала первой в истории правительства Дональда Туска, однако это событие не повлияет на единство правящей коалиции.