Министр морских дел Индонезии хочет выиграть у Цукерберга 10% акций Facebook

Министр морских дел и рыбного хозяйства Индонезии Суси Пуджиастути бросила вызов главе Facebook Марку Цукербергу устроить соревнования по сапсерфингу - катанию на доске с веслами.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

При этом глава ведомства поставила условие, что в случае ее победы основатель Facebook должен отдать 10% акции компании.

Никакой реакции ни со стороны Цукерберга, ни со стороны Facebook не последовало. Но ее комментарии получили несколько десятков тысяч лайков, несколько тысяч пользователей соцсети призвали главу компании принять вызов.

Некоторое время назад 54-летняя Пуджиастути устраивала подобные гонки с замгубернатора Джакарты и одержала победу.