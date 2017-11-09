Министр международного развития Великобритании ушла в отставку

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Министр международного развития Великобритании Прити Патель ушла в отставку.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, отставка Патель связана с тем, что политик провела несколько встреч с высшим руководством Израиля, в том числе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, в ходе неофициального визита вместе со своей семьёй в августе.

Отмечается, что после этого Патель принесла свои извинения, однако была отозвана из командировки в Африку, после чего в Лейбористской партии Британии потребовали начать расследование в отношении министра, а также призвали Патель уйти с занимаемой должности.