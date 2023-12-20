Министр культуры Польши уволил руководителей государственных СМИ

Новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководителей государственных теле- и радиокомпании и Польского агентства печати.

Новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководителей государственных теле- и радиокомпании и Польского агентства печати.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.

"19 декабря 2023 года министр культуры и национального наследия уволил председателей правления Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати, а также [распустил] наблюдательные советы", - говорится в заявлении.

Данное решение принято в рамках реализации принятого днем ранее Сеймом (нижней палатой парламента) постановления "О восстановлении правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации и Польского агентства печати", уточняют польские власти.