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Министр культуры Польши уволил руководителей государственных СМИ

Министр культуры Польши уволил руководителей государственных СМИ Новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководителей государственных теле- и радиокомпании и Польского агентства печати.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 16:11
Министр культуры Польши уволил руководителей государственных СМИ

Новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководителей государственных теле- и радиокомпании и Польского агентства печати.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.

"19 декабря 2023 года министр культуры и национального наследия уволил председателей правления Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати, а также [распустил] наблюдательные советы", - говорится в заявлении.

Данное решение принято в рамках реализации принятого днем ранее Сеймом (нижней палатой парламента) постановления "О восстановлении правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации и Польского агентства печати", уточняют польские власти.

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Версия на английском языке Poland’s culture minister sacks state media heads

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