Министр культуры Польши объявил о ликвидации госканала, радио и агентства

Он уточнил, что "в сложившейся ситуации это позволит обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования".

Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации польских государственных телеканала, радио и информационного агентства.

Как передает Report , об этом сообщают местные СМИ.

"В связи с решением президента приостановить финансирование государственных СМИ я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Polskiej Agencji Prasowej S.A.", - сказал Сенкевич.

Он уточнил, что "в сложившейся ситуации это позволит обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования".

Ранее, как сообщила Polska Agencja Prasowa (РАР) руководитель президентской канцелярии Гражина Игначак-Бандых, президент Польши Анджей Дуда внес в Сейм (нижнюю палату парламента) свой проект госрасходов на 2024 год, заблокировав в нем выделение 3 млрд злотых (около $750 млн) на нужды государственного телеканала Telewizja Polska.