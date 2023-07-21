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Министр культуры и информационной политики Украины подал в отставку

Министр культуры и информационной политики Украины подал в отставку Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке.
Другие страны
21 июля 2023 г. 04:56
Министр культуры и информационной политики Украины подал в отставку

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента (Украины - ред.) по этому же вопросу", - отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики.

Этому решению предшествовал скандал из-за того, что Минкульт выделяет на создание русскоязычного продукта от компаний, работавших на российский рынок, миллионы гривен.

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