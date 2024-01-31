О нас

Министр Израиля по стратегическим вопросам проведет переговоры в США по Газе

Министр Израиля по стратегическим вопросам проведет переговоры в США по Газе Министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер посетит Вашингтон в среду для переговоров о войне в Газе.
Другие страны
31 января 2024 г. 04:08
Министр Израиля по стратегическим вопросам проведет переговоры в США по Газе

Министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер посетит Вашингтон в среду для переговоров о войне в Газе.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Дермер встретится с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и другими высокопоставленными чиновниками Белого дома.

Как сообщил один из источников портала, послевоенная стратегия администрации президента США Джо Байдена, вероятно, станет частью переговоров.

Тем временем два израильских чиновника заявили Axios, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на следующей неделе совершить шестой визит в Израиль с 7 октября. Он намерен обсудить ситуацию в Газе и будущее анклава после войны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
24 января 2024 г. 15:37
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
24 января 2024 г. 12:20
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi