Министр иностранных дел Венесуэлы назвала президента Перу трусом и псом

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес назвала президента Перу Педро Кучински трусом и псом.

Как передает Report, об этом заявила она, комментируя слова Кучински, сказанные в ходе визита в США, где он сравнил Латинскую Америку с "симпатичной собакой, не создающей проблем" для Америки.

"Господин Кучински, вы – трус и единственный милый пес, который служит североамериканскому империализму", - заявила она.

МИД Перу, в свою очередь, выразил протест и полное неприятие подобных высказываний в адрес президента своей страны.