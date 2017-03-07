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    Министр иностранных дел Венесуэлы назвала президента Перу трусом и псом

    Президент Перу сравнил Латинскую Америку с симпатичной собакой, не создающей проблем для Америки

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес назвала президента Перу Педро Кучински трусом и псом.

    Как передает Report, об этом заявила она, комментируя слова Кучински, сказанные в ходе визита в США, где он сравнил Латинскую Америку с "симпатичной собакой, не создающей проблем" для Америки.

    "Господин Кучински, вы – трус и единственный милый пес, который служит североамериканскому империализму", - заявила она.

    МИД Перу, в свою очередь, выразил протест и полное неприятие подобных высказываний в адрес президента своей страны.

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