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    Министр иностранных дел Турции назвал Нидерланды столицей фашизма

    Мевлют Чавушоглу: Нидерланды, так называемая столица демократии, и я говорю это в кавычках© Courtesy İmage

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на митинге во французском городе Мец, назвал Нидерланды столицей фашизма.

    Как передает Report, об этом сoобщило агентство Рейтер.

    "Нидерланды, так называемая столица демократии, и я говорю это в кавычках, потому что на самом деле они являются столицей фашизма", — приводит агентство слова Чавушоглу.

    Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

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