​Министр иностранных дел Израиля подал в отставку

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил сам А.Либерман.

В информации отмечается, А.Либерман не получит места в коалиционном правительстве. На проведенной пресс-конференции он сказал: "Очень жаль, но я пришел к мнению, что новое правительство не будет служить национальным интересам и злоупотребит своими полномочиями".

По словам А.Либермана, он отказался от переговоров, связанных с созданием коалиционного правительства, и подал в отставку с должности министра иностранных дел.

Напомним, 6 мая действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен построить коалиционное правительство.