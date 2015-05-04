 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Министр иностранных дел Израиля подал в отставку

    Он не примет участие в новом коалиционном правительстве

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман подал в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил сам А.Либерман.

    В информации отмечается, А.Либерман не получит места в коалиционном правительстве. На проведенной пресс-конференции он сказал: "Очень жаль, но я пришел к мнению, что новое правительство не будет служить национальным интересам и злоупотребит своими полномочиями".

    По словам А.Либермана, он отказался от переговоров, связанных с созданием коалиционного правительства, и подал в отставку с должности министра иностранных дел.

    Напомним, 6 мая действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен построить коалиционное правительство.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi