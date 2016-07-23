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    ​Министр иностранных дел ФРГ: Мотивы стрельбы в Мюнхене пока не установлены

    По словам министра, причины трагедии не выяснены

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Ситуация в Мюнхене до сих пор не прояснена.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

    По словам министра, причины трагедии не выяснены, поступают противоречивые сведения, правоохранители делают все возможное, чтобы спасти жизни людей и оградить их от новой опасности.

    "За последние часы мы получили много сообщений солидарности со всего мира. Нам важно в эти часы знать, что наши европейские друзья и международные партнеры — с нами", — добавил министр.

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