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    Министр иностранных дел Австралии сообщила о гибели охранника посольства в Багдаде

    Я подтверждаю гибель 34-летнего австралийского сотрудника компании Unity Resources Group

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Багдаде застрелен охранник посольства Австралии.

    Как передает Report, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сообщила о гибели охранника посольства в Багдаде.

    "Я подтверждаю гибель 34-летнего австралийского сотрудника (частной) компании Unity Resources Group, занимающейся охраной нашего посольства в иракской столице, - говорится в распространенном заявлении главы австралийского МИД. - Обстоятельства его смерти будут тщательно расследованы. В связи с этим и из уважения к семье покойного правительство будет пока воздерживаться от дальнейших комментариев".

    Некоторые местные СМИ со ссылкой на предварительную информацию сообщают, что охранник погиб в результате перестрелки, другие - утверждают, что он стал жертвой снайпера.



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