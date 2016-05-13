Министр иностранных дел Австралии сообщила о гибели охранника посольства в Багдаде

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Багдаде застрелен охранник посольства Австралии.

Как передает Report, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сообщила о гибели охранника посольства в Багдаде.

"Я подтверждаю гибель 34-летнего австралийского сотрудника (частной) компании Unity Resources Group, занимающейся охраной нашего посольства в иракской столице, - говорится в распространенном заявлении главы австралийского МИД. - Обстоятельства его смерти будут тщательно расследованы. В связи с этим и из уважения к семье покойного правительство будет пока воздерживаться от дальнейших комментариев".

Некоторые местные СМИ со ссылкой на предварительную информацию сообщают, что охранник погиб в результате перестрелки, другие - утверждают, что он стал жертвой снайпера.





