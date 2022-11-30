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Министр инфраструктуры Украины подал в отставку

Министр инфраструктуры Украины подал в отставку Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал заявление об увольнении.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 22:08
Министр инфраструктуры Украины подал в отставку

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал заявление об увольнении.

Как передает Report, об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"В Верховную раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об увольнении с должности министра инфраструктуры", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Депутат Рады Ярослав Железняк со своей стороны заявил, что увольнение Кубракова проводится для того, чтобы назначить его на новую должность - вице-премьера. При этом власти планируют объединить Мининфраструктуры и министерство региональной политики, новое ведомство возглавит Кубраков.

По данным Я. Железняка, постановление о назначении А. Кубракова вице-премьером и объединении двух ведомств внесут в парламент сразу после голосования за отставку министра.

Он уточнил, что это произойдет уже на этой неделе.

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