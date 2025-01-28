Министр: Гренландия заинтересована в американских инвестициях

Гренландия заинтересована в инвестициях Соединенных Штатов в свою экономику, включая добычу полезных ископаемых и энергетику.

Гренландия заинтересована в инвестициях Соединенных Штатов в свою экономику, включая добычу полезных ископаемых и энергетику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства автономии Наая Натаниэльсен в интервью журналу The American Conservative.

"Существует много возможностей для американских инвестиций в Гренландию <...> как в рыболовстве, так и в добыче полезных ископаемых. Влияние технологий на эти секторы растет, и инвестиции в них представляют для нас интерес. Кроме того, наш развивающийся энергетический сектор мог бы стать отличной возможностью для американских технологических инвестиций, не говоря уже об инфраструктуре и, возможно, обороне", - сказала она.

Политик также добавила, что в данный момент власти острова работают над проектом закона о прямых иностранных инвестициях.

По словам Натаниэльсен, горнодобывающая промышленность Гренландии может предоставить "широкие возможности" для американских инвесторов на фоне богатства острова минералами. На этом фоне министр выразила надежду на заключение нового соглашения о сотрудничестве с США в этой сфере.

7 января новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.