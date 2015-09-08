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    ​Министр Германии: ЕС, Россия, США, Иран и Турция должны положить конец войне в Сирии

    Нам просто необходима новая инициатива ООН

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Международное сообщество должно всеми силами вмешаться в решение проблемы беженцев, с потоками которых столкнулась Европа. В первую очередь необходимо положить конец жестокой бойне в Сирии.

    Как передает Report, об этом заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

    "Нам просто необходима новая инициатива ООН", - сказал министр.

    По его словам, "ЕС, Россия, США, Иран и Турция должны пересилить себя и спустя четыре года покончить с жестокой бойней на месте. Нам нужно перемирие в Сирии".

    "Ведь то, что там происходит, просто немыслимо", - сказал в понедельник поздно вечером министр во время дискуссионной передачи на телеканале "Феникс" в Бонне.

    Мюллер подчеркнул, что, если не начать действовать в очаге зарождения этого кризиса, тогда "люди так и будут перебираться в Германию и в Европу".

    "Мы ведь не можем строить вокруг себя стены", - отметил министр.

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