Министр: Франция однозначно за решение проблемы вокруг Ирана дипломатическим путем

Франция однозначно за решение проблемы вокруг Ирана дипломатическим путем

Сегодня все обеспокоены риском эскалации, которая может быть разрушительной для Ближнего Восток, и иметь очень тяжелые последствия для стабильности во всем мире.

Как сообщает Report, об этом перед началом встречи в Брюсселе министров иностранных дел Европейского союза заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Поэтому мы призываем к сдержанности, мы призываем к прекращению ударов, мы призываем Иран не предпринимать никаких мер, способных еще больше ухудшить ситуацию, которая и так крайне деградировала и может иметь очень тяжелые последствия, в том числе для Франции и всей Европы", - сказал он.

По его словам, ядерная программа Ирана представляет экзистенциальную угрозу для Израиля, всего региона, но также для Европы. Баллистическая программа Ирана также создает значительные риски.

"Но нет решения проблемы военным путем, только переговоры позволят долгосрочно контролировать ядерную программу Ирана и обеспечить долгосрочные ответы на эти вызовы", - добавил он.

По словам Барро, это убеждение основание на том, что Европа десять лет назад смогла добиться существенного "отката ядерной программы Ирана".

"Именно Европа в то время возглавила эти усилия, к которым присоединились США, прежде чем, несколько лет спустя, выйти из соглашения. Сегодня Европа может предложить свой опыт, компетенцию, глубокое знание этих вопросов, чтобы открыть пространство для переговоров", - отметил глава МИД Франции.

По его словам, это было продемонстрирована на прошедшей встреча в Женеве с участием Германии и Великобритании.

"Таким образом, мы отвергаем любые попытки организовать смену режима в Иране силой. Мы верим в право народов на самоопределение, и мы доверяем иранскому народу, чтобы он сам распоряжался своим будущим. Было бы иллюзией и очень опасно думать, что силой и бомбами можно вызвать такие изменения", - сказал Барро.

Министр рассказал о вывозе из Израиля граждан Франции, которые оказались там на момент начала боевых действий.