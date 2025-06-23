О нас

Министр: Франция однозначно за решение проблемы вокруг Ирана дипломатическим путем 

Министр: Франция однозначно за решение проблемы вокруг Ирана дипломатическим путем  Франция однозначно за решение проблемы вокруг Ирана дипломатическим путем 
Другие страны
23 июня 2025 г. 13:37
Министр: Франция однозначно за решение проблемы вокруг Ирана дипломатическим путем 

Сегодня все обеспокоены риском эскалации, которая может быть разрушительной для Ближнего Восток, и иметь очень тяжелые последствия для стабильности во всем мире.

Как сообщает Report, об этом перед началом встречи в Брюсселе министров иностранных дел Европейского союза заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Поэтому мы призываем к сдержанности, мы призываем к прекращению ударов, мы призываем Иран не предпринимать никаких мер, способных еще больше ухудшить ситуацию, которая и так крайне деградировала и может иметь очень тяжелые последствия, в том числе для Франции и всей Европы", - сказал он.

По его словам, ядерная программа Ирана представляет экзистенциальную угрозу для Израиля, всего региона, но также для Европы. Баллистическая программа Ирана также создает значительные риски.

"Но нет решения проблемы военным путем, только переговоры позволят долгосрочно контролировать ядерную программу Ирана и обеспечить долгосрочные ответы на эти вызовы", - добавил он.

По словам Барро, это убеждение основание на том, что Европа десять лет назад смогла добиться существенного "отката ядерной программы Ирана".

"Именно Европа в то время возглавила эти усилия, к которым присоединились США, прежде чем, несколько лет спустя, выйти из соглашения. Сегодня Европа может предложить свой опыт, компетенцию, глубокое знание этих вопросов, чтобы открыть пространство для переговоров", - отметил глава МИД Франции.

По его словам, это было продемонстрирована на прошедшей встреча в Женеве с участием Германии и Великобритании.

"Таким образом, мы отвергаем любые попытки организовать смену режима в Иране силой. Мы верим в право народов на самоопределение, и мы доверяем иранскому народу, чтобы он сам распоряжался своим будущим. Было бы иллюзией и очень опасно думать, что силой и бомбами можно вызвать такие изменения", - сказал Барро.

Министр рассказал о вывозе из Израиля граждан Франции, которые оказались там на момент начала боевых действий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Minister: France clearly in favor of resolving problem around Iran through diplomatic means

Самое читаемое

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив
AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив
16 июня 2025 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi