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Министр финансов США встретится в Вашингтоне с премьером Украины

Министр финансов США встретится в Вашингтоне с премьером Украины Министр финансов США Джанет Йеллен проведет двусторонние переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в рамках его визита в Вашингтон.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 02:58
Министр финансов США встретится в Вашингтоне с премьером Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен проведет двусторонние переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в рамках его визита в Вашингтон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства финансов США.

Как отмечается в обнародованном ею письменном заявлении, "министр Йеллен проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем". Йеллен подтвердит "твердую поддержку" Киева со стороны Вашингтона, а также подчеркнет намерение США принимать меры против России и передавать Украине "необходимую помощь", заявляет американское финансовое ведомство.

Шмыгаль примет в Вашингтоне участие в мероприятиях, проводимых в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ maliyyə naziri Vaşinqtonda Ukraynanın baş naziri ilə görüşəcək

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