Министр финансов США встретится в Вашингтоне с премьером Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен проведет двусторонние переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в рамках его визита в Вашингтон.

Министр финансов США Джанет Йеллен проведет двусторонние переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в рамках его визита в Вашингтон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства финансов США.

Как отмечается в обнародованном ею письменном заявлении, "министр Йеллен проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем". Йеллен подтвердит "твердую поддержку" Киева со стороны Вашингтона, а также подчеркнет намерение США принимать меры против России и передавать Украине "необходимую помощь", заявляет американское финансовое ведомство.

Шмыгаль примет в Вашингтоне участие в мероприятиях, проводимых в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.