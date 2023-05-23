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Министр финансов США подтвердила угрозу дефолта в стране

Министр финансов США подтвердила угрозу дефолта в стране Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в своем письме к руководству конгресса, что, согласно оценкам министерства, в стране, "весьма вероятно", объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга.
Другие страны
23 мая 2023 г. 05:49
Министр финансов США подтвердила угрозу дефолта в стране

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в своем письме к руководству конгресса, что, согласно оценкам министерства, в стране, "весьма вероятно", объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга.

Как передает Report, документ опубликован на сайте министерства.

"Согласно нашим оценкам, весьма вероятно, что Министерство финансов не сможет более выполнять обязательства, взятые американским правительством, если Конгресс не найдет решение к началу июня, возможно, даже к первому июня", — сказано в письме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что выдвигаемые представителями Республиканской партии требования по вопросам государственного долга стали препятствием для достижения соглашения между Конгрессом и администрацией президента США, угрожая дефолтом.

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