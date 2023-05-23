Министр финансов США подтвердила угрозу дефолта в стране

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в своем письме к руководству конгресса, что, согласно оценкам министерства, в стране, "весьма вероятно", объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга.
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"Согласно нашим оценкам, весьма вероятно, что Министерство финансов не сможет более выполнять обязательства, взятые американским правительством, если Конгресс не найдет решение к началу июня, возможно, даже к первому июня", — сказано в письме.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что выдвигаемые представителями Республиканской партии требования по вопросам государственного долга стали препятствием для достижения соглашения между Конгрессом и администрацией президента США, угрожая дефолтом.