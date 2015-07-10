Министр финансов: ситуацию в Греции нельзя сравнивать с кипрской

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос считает, что введенные в Греции ограничения в работе банков нельзя сравнивать с тем, что произошло на Кипре в 2013 году, сообщает Report со ссылкой на РИАНовости.

Он заявил, что Греция на переговорах с кредиторами добивается решения проблемы госдолга.

"Ущерб от контроля за движением капиталов в Греции можно быстро восстановить, так как он более ограничен по сравнению с Кипром", — сказал министр, представляя в парламенте греческие предложения для заключения соглашения с кредиторами.

По его словам, другая сторона ждет предложений, которые бы показали, что процесс снова входит в нормальное русло.

Цакалотос сообщил, что МВФ и Германия требовали дополнительных мер экономии. Он отметил, что ЕЦБ оказывает давление на всех, чтобы решить проблему.

"ЕЦБ является независимым и не действует по заказу, он оказывает большое давление на другие 18 стран, чтобы найти решение", — сказал Цакалотос.

"Все признают, что долг Греции неуправляемый", — добавил министр.

По его словам, предложения Греции отличаются от плана председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. "Мы отменяем льготы для островов, но богатых, для тех, где много туристов", — заметил он.

"Правительство предприняло большие усилия, чтобы перераспределить бремя кризиса", — сказал министр. Среди мер он назвал увеличение налогообложения судовладельцев, налог на роскошь, усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Греческий народ предпринимает огромные усилия, чтобы достичь соглашения, сказал Цакалотос. "Мы считаем, что это будет очень трудное соглашение", — признался он.