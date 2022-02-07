О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр финансов Польши подал в отставку

Министр финансов Польши подал в отставку Министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский подал в понедельник прошение об отставке.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 22:08
Министр финансов Польши подал в отставку

Министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский подал в понедельник прошение об отставке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телеканалу TVN24 представитель правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" (ЗиС) Анита Червиньская.

По ее словам, "министр взял на себя политическую ответственность за недостатки, которые имели место при введении новых налоговых принципов".

"До назначения нового кандидата обязанности (министра финансов) будет выполнять премьер Матеуш Моравецкий", - сказала она.

Отметим, что решение Косьчиньского об уходе в отставку в понедельник было одобрено руководством ЗиС, бывший глава финансового ведомства являлся ставленником этой партии. Пост министра финансов Косьчиньский занял в ноябре 2019 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polşanın maliyyə naziri istefa verib

Самое важное

USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе
USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе
7 февраля 2022 г. 19:24
Эрдоган посетит Азербайджан
Эрдоган посетит Азербайджан
7 февраля 2022 г. 17:46
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
6 февраля 2022 г. 13:36
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
6 февраля 2022 г. 10:08
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
5 февраля 2022 г. 20:35
Эрдоган заразился коронавирусом
Эрдоган заразился коронавирусом
5 февраля 2022 г. 16:34
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
4 февраля 2022 г. 21:32
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
4 февраля 2022 г. 21:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi