Министр финансов Греции подал в отставку

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министр финансов Греции Яннис Варуфакис подал в отставку, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вскоре после оглашения результатов референдума мне стало известно, что участники Еврогруппы и другие партнеры считали бы, что мое отсутствие на переговорах помогло бы достичь соглашения. По этой причине я ухожу из минфина", — говорится в его заявлении.

"Этой мой долг помочь, чем могу, премьер-министру Алексису Ципрасу использовать капитал, который нам дал греческий народ на референдуме",- указано в заявлении.

5 июля в Греции состоялся референдум, на котором 61,31% принявших участие в голосовании греков высказались против условий соглашения с кредиторами по задолженности страны.