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    Министр финансов Греции подал в отставку

    5 июля в Греции состоялся референдум

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министр финансов Греции Яннис Варуфакис подал в отставку, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Вскоре после оглашения результатов референдума мне стало известно, что участники Еврогруппы и другие партнеры считали бы, что мое отсутствие на переговорах помогло бы достичь соглашения. По этой причине я ухожу из минфина", — говорится в его заявлении.

    "Этой мой долг помочь, чем могу, премьер-министру Алексису Ципрасу использовать капитал, который нам дал греческий народ на референдуме",- указано в заявлении.

    5 июля в Греции состоялся референдум, на котором 61,31% принявших участие в голосовании греков высказались против условий соглашения с кредиторами по задолженности страны.

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