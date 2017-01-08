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    Министр энергетики Турции обвинил США в кибератаках

    Вчера мы столкнулись с интенсивной атакой, исходившей из США

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Министр энергетики Турции Берат Албайрак обвинил США в кибератаках, которые, по его словам привели к массовым отключениям электричества в Стамбуле.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Turkish Minute.

    "Вчера мы столкнулись с интенсивной атакой, исходившей из США. Таким атакам систематически подвергаются различные подразделения министерства энергетики, однако мы все их отразили", - заявил глава ведомства.

    Массовые отключения электроэнергии на минувшей неделе происходили в Стамбуле и его окрестностях.

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