Министр энергетики Турции обвинил США в кибератаках

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Министр энергетики Турции Берат Албайрак обвинил США в кибератаках, которые, по его словам привели к массовым отключениям электричества в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Turkish Minute.

"Вчера мы столкнулись с интенсивной атакой, исходившей из США. Таким атакам систематически подвергаются различные подразделения министерства энергетики, однако мы все их отразили", - заявил глава ведомства.

Массовые отключения электроэнергии на минувшей неделе происходили в Стамбуле и его окрестностях.