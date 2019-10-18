Министр энергетики США подал в отставку

​Министр энергетики США подал в отставку

18 октября, 2019 02:20

https://report.az/storage/news/da13053abe875fa637feb708b9fea227/b62d8169-7f57-4bb1-b907-bc88cdf77d17_292.jpg Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об отставке он попросил президента США Дональда Трампа. Новая кандидатура на пост главы минэнерго страны пока неизвестна.

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