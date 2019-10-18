​Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку.
Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об отставке он попросил президента США Дональда Трампа.
Новая кандидатура на пост главы минэнерго страны пока неизвестна.
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку.
Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об отставке он попросил президента США Дональда Трампа.
Новая кандидатура на пост главы минэнерго страны пока неизвестна.
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Anar TağıyevАвтор новости