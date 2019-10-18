 Наверх

Министр энергетики США подал в отставку

​Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об отставке он попросил президента США Дональда Трампа.

Новая кандидатура на пост главы минэнерго страны пока неизвестна.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!