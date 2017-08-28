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    Министр энергетики США отменил свой визит в Казахстан из-за урагана "Харви"

    Заместитель министра энергетики Дэн Брулетт заменит его в качестве главы делегации США на Expo-2017

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Глава министерства энергетики США Рик Перри отменил визит в Казахстан из-за урагана "Харви".

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили в посольстве США в Астане.

    Американский министр намеревался в понедельник посетить выставку Expo-2017 в столице Казахстана.

    По данным посольства США, "заместитель министра энергетики Дэн Брулетт заменит его в качестве главы делегации США на Expo-2017".

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

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