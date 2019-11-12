Министр энергетики Эквадора подал в отставку

Министр энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора Карлос Перес Гарсия сообщил в понедельник, что подал президенту Ленину Морено заявление об отставке с поста по личным причинам, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я выполнил то, что должен был сделать, и теперь посвящу себя, если президент позволит, другим вопросам, главным образом семье", - приводит его слова газета El Commercio.

По словам министра, глава государства рассматривает его заявление. Кто может стать новым главой ведомства, пока неизвестно.