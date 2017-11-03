Министр энергетики Австралии заподозрен в двойном гражданстве

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Министр энергетики и охраны окружающей среды Австралии Джош Фрайденберг может обладать помимо австралийского еще и венгерским гражданством.

Как сообщает Report, такое предположение сделала газета The Australian. Издание рассказало, что мать главы ведомства родилась в еврейской семье в Венгрии в 1943 году и перебралась с родителями и сестрами в Австралию, спасаясь от фашистов.

Согласно действующему законодательству Венгрии, любой человек, родившийся в этой стране в период с 1941 по 1945 год, автоматически считается венгерским гражданином, а дети таких людей становятся гражданами Венгрии по праву происхождения родителей.

Сам Фрайденберг категорически отверг предположение о наличии у него двойного гражданства.

«Абсурдно считать, что я мог непреднамеренно получить гражданство другой страны от матери и ее родителей», — цитирует его ТАСС.

Фрайденберг утверждает, что, когда его мать перебралась в Австралию после войны, «она была человеком без гражданства». Тем не менее министр в срочном порядке попросил правительственных юристов проверить его гражданский статус.

Конституция Австралии запрещает людям с двойным гражданством баллотироваться в парламент.

В среду стало известно, что президент сената Австралии Стивен Пэрри подает в отставку после обнаружения у него британского гражданства.