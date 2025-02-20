Министр экономики Японии отправится в США для переговоров об освобождении от пошлин

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто планирует в марте посетить США, чтобы попросить об освобождении японских товаров от пошлин, которые Вашингтон ввел на импорт стали и автомобилей.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто планирует в марте посетить США, чтобы попросить об освобождении японских товаров от пошлин, которые Вашингтон ввел на импорт стали и автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.

Сообщается, что эти вопросы Муто намерен обсудить с Говардом Латником, утвержденным на пост министра торговли США. Кроме того, японский министр планирует встретиться с американским министром энергетики Крисом Райтом.

Японская сторона намерена поднять вопрос о большом вкладе Японии в американскую экономику, а также обсудить сотрудничество в области энергетики, в том числе касательно наращивания объемов японского импорта СПГ из США.