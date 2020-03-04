Министр экономики Италии добровольно поместил себя в карантин

Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли добровольно поместил себя в карантин до 10 марта в связи с тем, что 25 февраля он провел встречу с асессором по вопросам экономического развития области Ломбардия Алессандро Маттинцоли, который заразился коронавирусом, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

О том, что тест А.Маттинцоли дал положительный результат, местным СМИ стало известно 2 марта. После этого аналогичные исследования были проведены всем коллегам политика по правительству Ломбардии, которая стала эпицентром вспышки коронавируса на севере Италии. В итоге было установлено, что никто из членов областного правительства не заразился коронавирусом от коллеги.

Однако выяснилось также, что А.Маттинцоли 25 февраля имел в минэкономразвития Италии 15-минутную беседу с С.Патуанелли. По данным СМИ, министру был сделан текст на коронавирус, который дал отрицательный результат. Тем не менее, в целях предосторожности С.Патуанелли принял решение добровольно поместить себя в карантин. Он находится в здании министерства, продолжает работу, но лично не общается с коллегами, проводя совещания в режиме конференц-связи.

На прошлой неделе президент Ломбардии Аттилио Фонтана принял аналогичное решение после того, как выяснилось, что его близкая сотрудница заразилась коронавирусом.