Министр экономики Ирана впервые посетил Саудовскую Аравию с визитом

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи посетил в четверг Саудовскую Аравию с первым визитом с момента возобновления дипотношений между государствами.

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи посетил в четверг Саудовскую Аравию с первым визитом с момента возобновления дипотношений между государствами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

Министр проведет переговоры с высшими должностными лицами королевства, а также выступит на заседании Исламского банка развития. Подробностей о том, с кем именно из представителей власти Саудовской Аравии у Хандузи запланированы встречи, агентство не привело.

О своем намерении посетить Джидду глава Минэкономики исламской республики впервые заявил 11 апреля, однако не указал точной даты ожидаемой поездки. Хандузи тогда также сообщил, что иранская сторона планирует в ближайшее время подготовить дорожную карту для развития торговых отношений с Саудовской Аравией, в том числе с помощью совместной торговой палаты, вопрос о создании которой стоит на повестке дня. Объем товарооборота после восстановления торговли между Тегераном и Эр-Риядом, как ожидается, составит 1 млрд долларов, отметил он и выразил надежду, что в дальнейшем эти показатели будут расти.