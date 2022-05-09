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Министр экономики Австрии объявила об отставке

Министр экономики Австрии объявила об отставке Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк заявила в понедельник, что уходит в отставку.
Другие страны
9 мая 2022 г. 23:42
Министр экономики Австрии объявила об отставке

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк заявила в понедельник, что уходит в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Шрамбёк стала вторым министром австрийского правительства, подавшим в отставку в течение дня.

"Спустя почти пять лет в австрийской политике я складываю с себя полномочия министра экономики и цифровизации", - сказала Шрамбёк в размещенной у себя в социальных сетях видеозаписи, не уточнив причин ухода.

Отметим, что Шрамбёк пришла в правительство Австрии при бывшем канцлере республики Себастьяне Курце, который ушел из политики в конце 2021 года.

Напомним, что 9 мая первой об отставке заявила министр сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии Элизабет Кёстингер, которая считалась ближайшей соратницей Курца.

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