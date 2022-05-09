Министр экономики Австрии объявила об отставке

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк заявила в понедельник, что уходит в отставку.
"Спустя почти пять лет в австрийской политике я складываю с себя полномочия министра экономики и цифровизации", - сказала Шрамбёк в размещенной у себя в социальных сетях видеозаписи, не уточнив причин ухода.
Отметим, что Шрамбёк пришла в правительство Австрии при бывшем канцлере республики Себастьяне Курце, который ушел из политики в конце 2021 года.
Напомним, что 9 мая первой об отставке заявила министр сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии Элизабет Кёстингер, которая считалась ближайшей соратницей Курца.