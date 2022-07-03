Министр экономики Аргентины подал в отставку

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман в субботу подал заявление об отставке.

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман подал заявление об отставке.

Как сообщает Report, глава ведомства опубликовал в Twitter письмо на имя президента Альберто Фернандеса.

"Уважаемый президент Альберто Фернандес, я обращаюсь к вам, чтобы подать в отставку с поста министра экономики, который мне выпала честь занимать с 10 декабря 2019 года", - говорится в письме.

По его словам, "пришло время для того, чтобы бразды правления министерством экономики взял в руки" другой человек, которого выберет президент. "Исходя из моего опыта, считаю крайне важным, чтобы он работал в условиях политического консенсуса внутри правящей коалиции", - отметил министр.

Политика, которую проводил Гусман в качестве министра экономики, неоднократно подвергалась критике внутри правящей коалиции, преимущественно со стороны политиков, близких к вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер. На своем посту Гусман отвечал, в частности, за переговоры об урегулировании задолженности перед Международным валютным фондом, которые закончились подписанием соглашения. Против договоренности в парламенте проголосовали 13 сенаторов из правящей коалиции "Всеобщий фронт".