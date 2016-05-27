​Министр экологии Израиля ушел в отставку в знак протеста против назначения Либермана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Представитель партии "Кулану" Ави Габай уволился с поста министра экологии Израиля, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ. Причиной стала смена главы оборонного ведомства.

Объясняя причины увольнения, Ави Габай сказал, что решил подать в отставку из-за увольнения Моше Яалона с должности министра обороны и назначения на его место председателя партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана. Он считает, что этот шаг демонстрирует пренебрежение нуждами безопасности страны.

Расширение правящей коалиции уже спровоцировало кризис в правительстве. Партия "Байт Иегуди" угрожает проголосовать против назначения Авигдора Либермана и Софы Ландвер, на министерские посты, если требования партии не будут удовлетворены. Лидер "Байт Иегуди " Нафтали Беннет требует внесения кардинальных изменений в работу военно-политического кабинета, в частности, назначения военного атташе кабинета, а также облегчения министрам доступа к оперативной информации.

Коалиционное соглашение между партиями "Ликуд" и НДИ было подписано 25 мая.