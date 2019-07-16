Министр экологии Франции уходит в отставку после скандала

Министр по делам окружающей среды Франции Франсуа де Рюжи заявил, что уходит в отставку, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Это решение он принял после того, как вопрос о его чрезмерных тратах подняли на слушаниях в парламенте.

Так, Франсуа де Рюжи столкнулся с волной критики и давлением со стороны прессы после того, как на сайте политических расследований Mediapart появилась информация о роскошных трапезах, которые устраивает он.

Mediapart сообщил, что на обедах, организованных министром, в частности подавали лобстеров и марочные вина из погреба парламента.

Министр не отрицает, что организовывал роскошные застолья, однако заявил, что они связаны с его работой. Он назвал их "неофициальными рабочими обедами".

Отметим, что на протяжении последних шести месяцев во Франции не смолкают протесты против правительства, вызванные социальным неравенством между руководством страны и французскими гражданами.